Στην εξιχνίαση μιας εκτεταμένης υπόθεσης κλοπών και αποπειρών κλοπής δίκυκλων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, θέτοντας περιορισμό σε τρεις ανηλίκους ηλικίας 12, 13 και 14 ετών.

Η προανάκριση αποδίδει στα τρία αγόρια την αφαίρεση συνολικά δέκα μοτοσικλετών από διάφορα σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων η περιοχή του Νοσοκομείου, η Σούδα και το κέντρο των Χανίων.

Από την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν ήδη τα επτά από τα δέκα κλεμμένα οχήματα, τα οποία επιστράφηκαν στους δικαιούχους τους. Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν τέσσερις επιπλέον περιπτώσεις, όπου οι δράστες επιχείρησαν χωρίς επιτυχία να αφαιρέσουν δίκυκλα.

Εκτός από τη σύλληψη των τριών ανηλίκων, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών κηδεμόνων τους για τη παραμέληση της εποπτείας τους. Η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθεί τυχόν συμμετοχή της ομάδας και σε άλλες παρόμοιες έκνομες ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: neakriti