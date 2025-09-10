Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Χανίων- Αεροδρομίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, ταξί που κινούνταν προς Χανιά, μεταφέροντας μια οικογένεια, προσέκρουσε σε προπορευόμενο φορτηγό στην περιοχή Πυθάρι.

Ο οδηγός του φορτηγού φρέναρε, όμως ο οδηγός του ταξί δεν το αντιλήφθηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» στο βαρύ όχημα.

Από την πρόσκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αφού και ο ο οδηγός του ταξί αλλά και οι τέσσερις επιβάτες βγήκαν σώοι από το όχημα.

Τα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση.