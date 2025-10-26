Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για το θανατηφόρο τροχαίο, που συνέβη χθες (25/10) στην Κίσσαμο Χανίων, οπού ακόμη ένας νέος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Ο 29χρονος Κωνσταντίνος, που ήταν το θύμα, όπως προέκυψε από τις έρευνες οδηγούσε τη μηχανή του από την Κίσαμο, στον δρόμο από το Καστέλι προς το λιμάνι.

Δεν φορούσε κράνος και υπό άγνωστες συνθήκες, βγήκε εκτός πορείας, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί της Τροχαίας.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Πηγή: creta24.gr