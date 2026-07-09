Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στα Χανιά, κινητοποιώντας τις αστυνομικές Αρχές.

Μια 25χρονη γυναίκα κατήγγειλε στην αστυνομία πως δέχθηκε επίθεση μέσα στην οικία της από τον 28χρονο σύντροφό της.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς, τα περιστατικά σημειώθηκαν στις 6 και 8 Ιουλίου. Ο άνδρας φέρεται να την χτύπησε με γροθιές, προκαλώντας της σωματικές βλάβες, αμυχές και μώλωπες.

Η 25χρονη ανέφερε, μάλιστα, πως ο σύντροφός της, την χτύπησε και την απείλησε και μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Μετά την καταγγελία της, ακολούθησε σύλληψη του δράστη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν ενδοοικογενειακή βία.

Σημειώνεται ότι βάσει των στοιχείων που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας διαχειρίστηκε μέσα στους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους συνολικά 269 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Η ένταση του προβλήματος είναι μεγάλη, καθώς για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ακολούθησε σύλληψη και η αντίστοιχη δικογραφία.

Πηγή: E Kriti