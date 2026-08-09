Μεγάλη νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας στα Χανιά ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (09/08), αποτρέποντας την αυτοκτονία ενός 52χρονου άνδρα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο Κουστογέρακο του Δήμου Καντάνου – Σελίνου με θηλιά στο λαιμό, έτοιμος να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το τηλεφώνημα-συναγερμός και η άρση απορρήτου

Όλα ξεκίνησαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου (08/08), όταν άγνωστος άνδρας κάλεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου και δήλωσε ότι προτίθεται να αυτοκτονήσει.

Ο ίδιος πραγματοποίησε και δεύτερη κλήση από το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Κισσάμου υπέβαλαν αμέσως αίτημα προς την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να εντοπιστεί η γεωγραφική θέση του καλούντος.

Εντοπισμός στο Κουστογέρακο με τη θηλιά στο λαιμό

Οι έρευνες απέδωσαν καρπούς στις 00:40 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 52χρονο στο μνημείο του χωριού Κουστογέρακο, στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου, βλέποντας τον άνδρα να έχει ήδη περάσει μια αυτοσχέδια θηλιά από σχοινί στο λαιμό του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 52χρονος απειλούσε να κρεμαστεί από ύψος 3 μέτρων στο μνημείο, επικαλούμενος αστική διαφορά.

Στην περιοχή σήμανε αμέσως συναγερμός, ενώ ο δρόμος γύρω από το σημείο αποκλείστηκε.

Οι αστυνομικοί πλησίασαν τον 52χρονο και μέσω διαλόγου κατάφεραν μετά από ώρα να τον μεταπείσουν και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, οι αστυνομικοί παρέλαβαν τον 52χρονο και τον μετέφεραν με ασφάλεια στη ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.