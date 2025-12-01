Στιγμές αγωνίας έζησε το πρωί της Δευτέρας (1/12) ένας άνδρας στο Νιό Χωριό του Δήμου Αποκορώνου, μετά από ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού, όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία.

Άγνωστοι εισέβαλαν στο στάβλο του, τον λήστεψαν και εξαφανίστηκαν

Σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στον στάβλο όπου βρισκόταν, κι αφού τον απείλησαν με μαχαίρι, του αφαίρεσαν το αγροτικό του αυτοκίνητο καθώς και χρηματικό ποσό, πριν εξαφανιστούν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του cretalive. Ο άνδρας ενημέρωσε τις αρχές, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.