Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 12.00 το μεσημέρι στην λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ένα μηχανάκι συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τραυματίστηκε μια γυναίκα περίπου 50 ετών, η οποία φέρεται να ήταν η οδηγός του δίκυκλου οχήματος.

Στο το σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου μετέφερε την γυναίκα στο Νοσοκομείο Χανίων. Η Τροχαία Χανίων ρύθμιζε την κυκλοφορία στο σημείο ενώ ερευνά και τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.