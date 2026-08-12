Αποκλειστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Flashnews.gr, αποτυπώνοντας καρέ-καρέ τη νύχτα της εισβολής και της σύλληψης των δύο ανδρών για την κλοπή εκατοντάδων κιλών ψαριών από την ιχθυοκαλλιέργεια του ΕΛΚΕΘΕ στη Σούδα.

Στο οπτικό υλικό καταγράφονται οι κινήσεις των δύο δραστών λίγο πριν την έγκαιρη επέμβαση του Λιμενικού. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αρχών, οι δύο άνδρες επιβιβάστηκαν βιαστικά σε μηχανοκίνητο σκάφος και τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας στον χώρο ένα δεύτερο, βοηθητικό σκάφος χωρίς μηχανή.

Εντός του εγκαταλελειμμένου σκάφους εντοπίστηκαν βρεγμένα δίχτυα γεμάτα αλιεύματα και σακούλες με πάγο, ενώ επιπλέον δίχτυα με ψάρια βρέθηκαν και μέσα σε ιχθυοκλωβό.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν υπάλληλος του ΕΛΚΕΘΕ ειδοποίησε το Λιμενικό για την παρουσία των δύο ατόμων που αφαιρούσαν ψάρια.

Μετά από συντονισμένες αναζητήσεις, οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 33 και 27 ετών, εντοπίστηκαν στο λιμανάκι της Αλμυρίδας την ώρα που προσπαθούσαν να ανελκύσουν το μηχανοκίνητο σκάφος τους.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο 33χρονος βούτηξε στη θάλασσα για να ξεφύγει αλλά τελικά παραδόθηκε, ενώ ο 27χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Οι έρευνες των αρχών αποδίδουν στους συλληφθέντες ευρύτερη δράση. Από την αξιολόγηση του βιντεοληπτικού υλικού προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι τα ίδια σκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί σε ακόμα δύο προγενέστερες κλοπές στις ίδιες εγκαταστάσεις, κατά τις οποίες είχαν αφαιρεθεί αλιεύματα, κάμερες ασφαλείας και λοιπός εξοπλισμός.

Η συνολική αξία των καταγεγραμμένων κλοπιμαίων ξεπερνά τα 10.600 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέον ποσότητα ψαριών που εκλάπη, καθώς και οι ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές.