Επιμέλεια: Δημητρης Κουμουρτζής

Ένα περιστατικό από επιδρομή κουκουλοφόρων σε μεσιτικό γραφείο και σε τράπεζες στα Χανιά, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 18/10.

Οι κινήσεις των δραστών, που με καλυμμένα τα πρόσωπα τους έσπασαν τζαμαρίες σε μεσιτικό γραφείο και η μανία με την οποία το έκαναν, καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας, που δείχνει καρέ-καρέ τι ακριβώς έγινε.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μεσιτικό γραφείο είναι ισραηλινών συμφερόντων , και υπάρχει αντίστοιχο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη , που και σ΄ αυτό, πριν μερικούς μήνες, άγνωστοι είχαν σπάσει τις βιτρίνες.

Επίσης οι δράστες, που όπως φαίνεται στο βίντεο είναι νεαρής ηλικίας, εκτός από το μεσιτικό γραφείο, προκάλεσαν ζημιές σε τράπεζες και ΑΤΜ.

Στο μεσιτικό γραφείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικοί, προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν, ενώ εξετάζουνκαι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: creta24.gr