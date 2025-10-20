Το ότι η Κρήτη κάποτε ήταν βυθισμένη κάτω από τα νερά μιας προϊστορικής θάλασσας είναι γνωστό, όπως γνωστή είναι και η ύπαρξη πολλών απολιθωμένων οστράκων ακόμη και σε κορυφές των βουνών, κάποια από τα οποία μάλιστα εκτίθενται σε μουσείο στο Ρέθυμνο.

Όμως η ανεύρεση απολιθωμένου ψαριού δεν είναι κάτι το συνηθισμένο και μάλιστα μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Ένας καθηγητής από το Ρέθυμνο, ο κ. Ηλίας Λουλούδης, δημοσιοποίησε την ανακάλυψή του γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ένα εντυπωσιακό απολίθωμα στη Σαμαριά

Πάνω από τριάντα χρόνια, ανελλιπώς, επισκέπτομαι την Αγία Ρουμέλη, και την διαδρομή μέχρι τις ΠΟΡΤΕΣ της Σαμαριάς την έχω κάνει ουκ ολίγες φορές.

Φέτος, ύστερα από υπόδειξη ανακάλυψα ότι βρίσκεται ένα απολίθωμα ψαριού πάνω σε φυσική πέτρα, λίγο μετά το φυλάκιο (σ.σ. είναι διαφορετικό από αυτό που βρέθηκε το 2017)

Χιλιάδες επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο από το σημείο, χωρίς να γνωρίζουν πως κάτω από τα βήματά τους σώζεται ένα σιωπηλό απομεινάρι μιας αρχαίας θάλασσας.

Το απολίθωμα, μήκους περίπου τριάντα πόντων, φέρει καθαρές αποτυπώσεις από το σώμα και τα πτερύγια του οργανισμού.

Θα ήταν σημαντικό να υπάρξει μέριμνα από τους αρμόδιους φορείς, ώστε το απολίθωμα να προστατευθεί και να αναδειχθεί — με μια απλή σήμανση ή ενημερωτική πινακίδα — πριν χαθεί από τη φθορά του χρόνου και τα βήματα των περαστικών».

Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, που διαχειρίζεται το φαράγγι της Σαμαριάς, για περαιτέρω έρευνα, προστασία και ανάδειξη ενός δείγματος της προϊστορίας της Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι – όπως αναφέρει ο κ. Λουλούδης – και το 2017 είχε βρεθεί κάτι για το οποίο υπήρχαν εύλογες υπόνοιες ότι επρόκειτο για απολιθωμένο ψάρι αλλά ήταν τελείως διαφορετικό από το συγκεκριμένο.

Πηγή: flashnews.gr

Επιμέλεια: Π.Π.