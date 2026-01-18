Στην εξιχνίαση της υπόθεσης διάρρηξης που είχε σημειωθεί στις 10 Ιανουαρίου σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στο κέντρο των Χανίων προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Μετά από έρευνες, ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι δράστες ένας 32χρονος άνδρας και μία 19χρονη. Πρόκειται για ζευγάρι, το οποίο πριν από μία εβδομάδα λήστεψε το πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια των ερευνών και της σύλληψής τους, προέκυψε και δεύτερη κατηγορία, καθώς συνελήφθησαν επίσης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς βρέθηκαν στα σπίτια τους κάνναβη, τρίφτες κάνναβης, μαχαίρια, αλλά και τα ρούχα που φορούσαν κατά τη διάρκεια της διάρρηξης.

Το χρονικό της διάρρηξης

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό της κλοπής είχε καταγραφεί με ιδιαίτερο τρόπο δράσης. Ο βασικός δράστης φέρεται να εισήλθε στον χώρο του πρακτορείου από ένα μικρό παράθυρο της τουαλέτας, το οποίο βρίσκεται στον επάνω όροφο της επιχείρησης.

Αφού εισέβαλε στο κατάστημα, αφαίρεσε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ και ακολούθως τράπηκε σε φυγή. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση, για την οποία ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί (32χρονος και 19χρονη) και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Επιπλέον συνελήφθησαν για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα νυχτερινές ώρες της 10.01.2026 άγνωστος δράστης διέρρηξε επιχείρηση και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Από την επισταμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι δράστες οι δύο ημεδαποί οι οποίοι αφού αναζητήθηκαν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους και σε έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

104,4 γραμμάρια κάνναβης,

3 τρίφτες κάνναβης,

6 μαχαίρια,

Ηλεκτρονικός υπολογιστής,

Ενδύματα που φορούσαν κατά την τέλεση της κλοπής.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

