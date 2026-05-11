Καθησυχαστικά είναι τα νέα για τον 70χρονο Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εμφανίστηκαν κρούσματα από χανταΐό, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Μέχρι στιγμής, ο 70χρονος δεν έχει εμφανίσει κανένα σύμπτωμα, ωστόσο από τα ξημερώματα, που έφτασε στη χώρα μας και έχει τεθεί σε αυστηρή καραντίνα για προληπτικούς λόγους, που αναμένεται να διαρκέσει 45 ημέρες.

Το «Αττικόν» εξέδωσε το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν. Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο.

Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».