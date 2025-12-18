Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν αργά χθες (17/12) το βράδυ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το έργο αντλησιοταμίευσης στη Δεσκάτη Γρεβενών που βρίσκεται στα όρια με το Δήμο Σερβίων. Η διαδικασία της ψηφοφορίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα «περίπλοκη», με τις αντιδράσεις να κορυφώνονται και τους συμμετέχοντες να εκρήγνυνται.

Η ένταση ήταν τέτοια, που χρειάστηκε η παρέμβαση του αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου για να χωρίσει τους εκπροσώπους της περιφέρειας: τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κωνσταντίνο Βύζα και τον αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Χρήστο Μπαρδάκα, οι οποίοι παραλίγο να πιαστούν στα χέρια.

Την ίδια στιγμή, ομάδα κατοίκων από τη Δεσκάτη που ήταν στην αίθουσα, επιχείρησε να επιτεθεί στον δήμαρχο Γρεβενών Κυριάκο Ταταρίδη, ο οποίος έχει εκφράσει θετική στάση για τα έργα αντλησιοταμίευσης. Το κλίμα ήταν τεταμένο, με αποδοκιμασίες και έντονες φωνές από την πλευρά των κατοίκων.

Τελικά, και ενώ η κατάσταση παρέμενε εκτός ελέγχου, η συνεδρίαση διεκόπη οριστικά και αναβλήθηκε για σήμερα (18/12).