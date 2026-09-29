Σοκ προκαλεί το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, καταγράφοντας τη στιγμή της βίαιης επίθεσης και του ξυλοδαρμού της Διευθύντριας του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων από γονιό μαθητή.

Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη μύτη.

Το άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στον απόηχο προηγούμενης λεκτικής επίθεσης της Διευθύντριας προς μικρά παιδιά για φθορές στην τραμπάλα του σχολείου, γεγονός που προκάλεσε την άμεση διαταγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) και την μετακίνησή της, ενώ παράλληλα η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη μιας μητέρας και αναζητεί τον πατέρα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το βίντεο που δείχνει τη στιγμή που η Διευθύντρια δέχεται επίθεση:

Τι προηγήθηκε: Οι φωνές στα παιδιά και η αφορμή της τραμπάλας

Όλα ξεκίνησαν όταν η Διευθύντρια καταγράφηκε σε βίντεο να κάνει παρατηρήσεις σε έντονο και επιθετικό ύφος προς τα νήπια, κατηγορώντας τα για ζημιές στον εξοπλισμό του σχολείου.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός ακούγεται να απειλεί και να επιπλήττει τα παιδιά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια», «Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή», «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα», φράσεις που προκαλούν αποτροπιασμό.

Όταν περαστικοί και γονείς παρενέβησαν ζητώντας της να χαμηλώσει τον τόνο της φωνής της, η ίδια αντέδρασε έντονα δηλώνοντας: «Θα φωνάζω όσο θέλω».

Το βίντεο που δείχνει την Διευθύντρια να επιπλήττει τα παιδιά:

Διαμαρτυρίες γονέων, καταγγελίες για ρατσισμό και διοικητικές ενέργειες

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, γονείς μαθητών, στην πλειονότητά τους Ρομά, συγκεντρώθηκαν έξω από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων διαμαρτυρόμενοι για τη συμπεριφορά της Διευθύντριας. Οι γονείς κατήγγειλαν ότι τα παιδιά τους δέχονται συστηματικά ρατσιστική αντιμετώπιση, υποστηρίζοντας ότι το συμβάν δεν ήταν μεμονωμένο. Οι ισχυρισμοί αυτοί τελούν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι στα παιδιά. Επιπλέον, αποφασίστηκε η άμεση απομάκρυνση και μετακίνηση της Διευθύντριας σε άλλη σχολική μονάδα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης καταδίκασαν απερίφραστα τη βίαιη εισβολή γονέων και τον ξυλοδαρμό της εκπαιδευτικού, διαμηνύοντας μηδενική ανοχή στη βία εντός των σχολείων.

Δύο παράλληλες δικογραφίες και έρευνες σε εξέλιξη

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον διπλή δικαστική και διοικητική διάσταση. Από τη μία πλευρά, η αστυνομική έρευνα εστιάζει στην ποινική δίωξη των υπαιτίων της επίθεσης με μία μητέρα να έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο πατέρας αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου μετά τη μήνυση που υπέβαλε η εκπαιδευτικός.

Από την άλλη πλευρά, η διοικητική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η εκπαιδευτικός απευθύνθηκε στα παιδιά, προκειμένου να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.