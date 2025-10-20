Ένας 35χρονος αποπειράθηκε να αποδράσει από το Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα και στην προσπάθειά του, τραυμάτισε έναν αστυνομικό.

Ο επίδοξος δραπέτης είναι ένας 35χρονος Ρομά που έχει αρκετές καταδικαστικές αποφάσεις για διάφορα αδικήματα, όπως ληστείες, διαρρήξεις, κλοπές και ναρκωτικά. Για όλες τις αποφάσεις έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ανάμεσα στους οποίους είναι να δηλώνει παρουσία στο Τμήμα της περιοχής του, όρο όμως που συχνά παραβιάζει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτός ήταν ο λόγος που οι αστυνομικοί θα προχωρούσαν στη σύλληψή του. Μόλις εκείνος το αντιλήφθηκε, επιχείρησε να τρέξει για να διαφύγει. Μάλιστα, στην προσπάθειά του, πήδηξε επάνω στο πόδι ενός αστυνομικού, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στον αστράγαλο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το σύστημα κλειστού κυκλώματος του Αστυνομικού Τμήματος.

Δείτε το βίντεο:

Επιμέλεια: Ε.Δ.