Διαμαρτυρίες υπάρχουν από δεκάδες πολίτες στον Δήμο Διονύσου, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν «χαράτσι» 1.000 ευρώ για τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, τα τέλη αυτά καλύπτονται πλέον από κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα οποία δίνονται απευθείας στον ανάδοχο της εκάστοτε εργολαβίας (Άκτορας, Καλογρίτσας κλπ.), χωρίς μεσολάβηση του Δήμου.

Το πρόβλημα στον Δήμο Διονύσου είναι ότι απαρτίζεται από 7 δημοτικές ενότητες και υπάρχουν διαφορετικές εργολαβίες που εκτελούνται παράλληλα.

Κατά συνέπεια, κάθε περιοχή υπάγεται σε διαφορετικό καθεστώς, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους πολίτες να γνωρίζουν αν υποχρεούνται να καταβάλλουν το χαράτσι των 1.000 ευρώ ή όχι.

Το μόνο σίγουρο, είναι ότι στον Δήμο υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι δημότες που έχουν συνδεθεί με την αποχέτευση, έχουν ήδη πληρώσει αυτό το ποσό των 1.000 ευρώ, είτε μέσω δόσεων, είτε με εφάπαξ καταβολή και έκπτωση που φτάνει έως και 20% ανάλογα με την περίπτωση…

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν περιπτώσεις στη Δροσιά, όπου οι κάτοικοι κατέβαλαν μικρότερα ποσά και συγκεκριμένα 200 ευρώ.

Πρόσφατα, ο Δήμος Διονύσου κατέθεσε εισήγηση για τη χρέωση τελών σύνδεσης 1.000 ευρώ, που τελικά αποσύρθηκε μετά από παρέμβαση της αντιπολίτευσης, καθώς δεν ήταν κοστολογημένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», το θέμα θα συζητηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα που θα υποβάλλει η αντιπολίτευση, καθώς συλλέγονται υπογραφές.

Ενστάσεις από τους κατοίκους στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου

Πολλοί κάτοικοι στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου έχουν ήδη υποβάλει ενστάσεις.

Δείτε το κείμενο ένστασης:

«ΕΝΣΤΑΣΗ & ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΣ:

ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

(Διεύθυνση Εσόδων / Τμήμα Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

ΕΝΣΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ & ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Του/της:

Ιδιοκτήτη/τριας ακινήτου επί της οδού:

Δημοτική Ενότητα:

Αριθμός Παροχής / ΑΦΜ:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Email:

Με την παρούσα, υποβάλλω ρητή ένσταση και διαμαρτυρία κατά της απαίτησης του Δήμου να καταβάλω το ποσό των 1.000 ευρώ για τη σύνδεση της ιδιοκτησίας μου με το πρόσφατα κατασκευασμένο δίκτυο αποχέτευσης.

Οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένστασή μου είναι οι εξής: Ύπαρξη Κρατικής Επιδότησης: Όπως είναι ευρέως γνωστό, και έχει δημοσιοποιηθεί, ο Δήμος Διονύσου (μαζί με άλλους ΟΤΑ) έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος (π.χ. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης») με σκοπό την κάλυψη του κόστους κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων και των αναγκαίων προσαρμογών.

Είναι αδιανόητο να ζητείται από τους δημότες ένα τόσο υψηλό ποσό, τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμοι κρατικοί πόροι γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Αδικαιολόγητη Οικονομική Επιβάρυνση:

Σε μια περίοδο συνεχιζόμενης οικονομικής πίεσης, η επιβολή ενός μονομερούς και υπέρογκου τέλους σύνδεσης 1.000 ευρώ, πλήττει άμεσα τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Δήμος επιδοτείται για την υλοποίηση αυτών των έργων υποδομής.

Έλλειψη Διαφάνειας & Ενημέρωσης: Δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη, γραπτή και αναλυτική ενημέρωση προς το πρόσωπό μου σχετικά με την ανάλυση αυτού του κόστους (π.χ. τι ακριβώς αφορά το ποσό των 1.000 ευρώ, από ποιες διατάξεις προκύπτει και γιατί εξαιρείται από τις επιδοτήσεις).

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ, ΖΗΤΩ:

1 Την αναστολή κάθε απαίτησης πληρωμής του ποσού των 1.000 ευρώ, μέχρι να υπάρξει πλήρης και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.

2 Την άμεση επανεξέταση της χρέωσης, λαμβάνοντας υπόψη το επιδοτούμενο Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

3 Την έγγραφη απάντηση των Υπηρεσιών σας προς το πρόσωπό μου, στην οποία να αναλύονται οι τεχνικοί και νομικοί λόγοι της χρέωσης, καθώς και η πορεία της αίτησής μου για υπαγωγή σε Πρόγραμμα Επιδότησης Σύνδεσης, εάν υφίσταται.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, και αναμένω τις ενέργειές σας.

Ο Ενιστάμενος»

Αίτημα για μείωση του ποσού των τελών σύνδεσης

Ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, Νίκος Παππάς, μιλώντας στη «Ζούγκλα» επεσήμανε την ανάγκη επανεξέτασης της τιμολογιακής πολιτικής των τελών σύνδεσης αποχέτευσης από την Δημοτική Αρχή.

«Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους πολίτες. Είναι άδικο άλλοι να πληρώνουν 1.000 ευρώ, και άλλοι να μην επιβαρύνονται καθόλου. Πρέπει να δοθεί μία δίκαιη λύση», δήλωσε κατηγορηματικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρώην Δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει την επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής από τη σημερινή διοίκηση.

«Η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να έχει κάνει μία επικαιροποιημένη μελέτη, προκειμένου να δει τι οικονομικές δυνατότητες έχει, ώστε να μειώσει ουσιαστικά τα τέλη σύνδεσης. Ενδεχομένως τα τέλη να μπορούσαν να κυμανθούν γύρω στα 300 ευρώ, σίγουρα όμως η χρέωση των 1.000 ευρώ, όπως γινόταν παλιά, είναι απαράδεκτη».

Όπως είπε στη «Ζούγκλα» ο κ. Καλαφατέλης, από το 2015 και μετά, οι δαπάνες των τελών σύνδεσης είναι επιλέξιμες, και δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Ωστόσο, ο Δήμος υποχρεούται, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, να καταβάλλει 22% επί των έργων της ΕΥΔΑΠ, καθώς και ένα 20% για διάφορα σχετικά κόστη.

«Αυτό όμως δεν σημαίνει», διευκρίνισε ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, ότι «μπορεί ο Δήμος να χρεώνει αυθαίρετα τους δημότες».

Η συνέχεια πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η «Ζούγκλα» θα παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος…