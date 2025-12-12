Αυξημένη είναι για άλλη μια ημέρα η κίνηση στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής με την αντοχή των οδηγών να δοκιμάζεται.

Τροχαίο στην Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου

Στην Κηφισίας η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο ύψος του Χαλανδρίου στο ρεύμα προς Κηφισιά λόγω τροχαίου ατυχήματος στη συμβολή της με την οδό Λυκούργου.

Στον Κηφισό επικρατεί η γνωστή εικόνα με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στον Καρέα αλλά και στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.