Σημαντικά προβλήματα προκλήθηκαν σήμερα (4/1) στον ελληνικό εναέριο χώρο, μετά το κλείσιμο του FIR Αθηνών, λόγω τεχνικού ζητήματος, που σχετίζεται με τις ραδιοσυχνότητες. Το πρόβλημα είχε άμεσο αντίκτυπο και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», όπου επικράτησε έντονη αναστάτωση και ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες.

Για το περιστατικό εκδόθηκε σχετικό NOTAM (αεροπορική οδηγία), σύμφωνα με το οποίο δεν θα πραγματοποιούνταν πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να «παγώσουν» όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις.

Καθηλωμένα αεροσκάφη στο Ηράκλειο

Μέχρι τις 10:00 το πρωί οι πτήσεις από και προς το Ηράκλειο πραγματοποιούνταν κανονικά. Ωστόσο, στη συνέχεια όλες οι αεροπορικές κινήσεις ανεστάλησαν. Στην πίστα του αεροδρομίου παρέμειναν καθηλωμένα τρία αεροσκάφη με προορισμό την Αθήνα, τη Ρόδο και το Μόναχο, χωρίς δυνατότητα αναχώρησης.

Επιβάτες σε αναμονή και αβεβαιότητα

Όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες του patris.gr, από νωρίς το πρωί δεκάδες επιβάτες βρίσκονται στο αεροδρόμιο, αναμένοντας ενημέρωση από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για το αν και πότε θα ταξιδέψουν.

Άλλοι επιβάτες παρακολουθούν τις οθόνες αναχωρήσεων, όπου εμφανίζονται συνεχείς καθυστερήσεις, ενώ αρκετοί παραμένουν είτε στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου είτε στην αίθουσα αναμονής, προσπαθώντας να διαχειριστούν την αβεβαιότητα και την ταλαιπωρία.

Σε εξέλιξη η αποκατάσταση

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης του τεχνικού προβλήματος. Οι αρμόδιοι εκφράζουν την εκτίμηση ότι το ζήτημα ενδέχεται να έχει λυθεί έως αργά το μεσημέρι, ώστε να επανέλθει σταδιακά η ομαλή λειτουργία των πτήσεων.