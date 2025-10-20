Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Εικόνες χάους αντίκρισαν οι επιβάτες του Μετρό νωρίς σήμερα το πρωί, στο σταθμό Συντάγματος.

Η πρωτοφανής κοσμοσυρροή στον κεντρικότερο σταθμό του Μετρό, προκάλεσε απίστευτη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες, με την πλειοψηφία αυτών να μην κρύβει την αγανάκτησή τους, φωνάζοντας και εκφράζοντας έντονα παράπονα για την αναμονή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:30, όταν οι πλατφόρμες γέμισαν ασφυκτικά από την πρωτοφανή επιβατική ροή.

Η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη για αρκετή ώρα, ενώ οι επιβάτες περίμεναν με ανυπομονησία την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, καταγράφοντας για άλλη μια φορά τις προκλήσεις της καθημερινής μετακίνησης στην καρδιά της Αθήνας.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, το περιστατικό θεωρείται «ασυνήθιστο» και σημειώθηκε σε συγκεκριμένη αποβάθρα, στην κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, στο σημείο όπου η γραμμή 2 (κόκκινη) συναντά τη γραμμή 3 (μπλε) προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Παρά το γεγονός ότι τα δρομολόγια του Μετρό εκτελούνταν κανονικά —κάθε τέσσερα λεπτά—, η εικόνα στον σταθμό του Συντάγματος ήταν αποκαρδιωτική.

Ο αριθμός των επιβατών ήταν τόσο μεγάλος, που πολλοί περίμεναν επί αρκετή ώρα στην αποβάθρα, αδυνατώντας να επιβιβαστούν στα ήδη κατάμεστα βαγόνια.

Για λόγους ασφαλείας, ο υπεύθυνος του σταθμού ενεργοποίησε το πρωτόκολλο διακοπής της κίνησης της κυλιόμενης σκάλας καθόδου, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα από τον υπερσυνωστισμό.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 09:00.

Ωστόσο, οι επιβάτες έχουν διαφορετική εικόνα: επιμένουν ότι τέτοιες σκηνές δεν είναι ούτε «μεμονωμένες», ούτε «πρωτοφανείς».

«Πηγαίνουμε στη δουλειά σαν σαρδέλες — αν καταφέρουμε να μπούμε στο βαγόνι», περιγράφει χαρακτηριστικά ο ραδιοφωνικός παραγωγός Σπύρος Παγιατάκης, ο οποίος δημοσίευσε και φωτογραφίες από το πρωινό χάος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Σταθμός Σύνταγμα, κατεύθυνση Αεροδρόμιο, 08:30 το πρωί της Δευτέρας. Το φαινόμενο είναι καθημερινό, αλλά σήμερα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Πηγαίνω στη δουλειά σαν σαρδέλα, ενώ δίπλα μου τουρίστες προσπαθούν να φτάσουν στο αεροδρόμιο — αυτή είναι η τελευταία τους εικόνα από την Αθήνα», έγραψε, ζητώντας να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων.