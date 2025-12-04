Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, λίγο πριν τις 6, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα την ανατροπή του τελευταίου.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε σημείο στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, στο ρεύμα προς Λαμία, όπου για αρκετές ώρες η κυκλοφορία διεξαγόταν από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Δείτε Live την κίνηση στην Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας από την κάμερα της «Ζούγκλας»:

Πριν από λίγο, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, άνοιξαν και οι τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα εμπορεύματα έπεσαν στον αυτοκινητόδρομο και συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής προσπαθούν να τα απομακρύνουν.

Στο σημείο, επικρατούσε κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς οι ουρές των αυτοκινήτων ήταν τεράστιες.

Ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Συνεργεία του δήμου έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν να καθαρίζουν τον δρόμο τόσο από τα μπάζα όσο και από λάδια που έπεσαν.

Οι καθυστερήσεις στο σημείο ήταν μεγάλες καθώς σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Νέας Κηφισιάς μέχρι την Αττική Οδό.

Γερανός έφτασε επίσης στον Κηφισό ώστε να απομακρύνει το φορτηγό και να αποκατασταθεί το πρόβλημα.