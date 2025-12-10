Δύο τροχαία που έγιναν νωρίς το πρωί της Τετάρτης 10/12 προκαλούν χάος στον κηφισό, με το μποτιλιάρισμα στην άνοδο να καταγράφει ατέλειωτες ουρές οχημάτων. Οι συγκρούσεις με υλικές ζημιές έγιναν στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και λίγο μετά από τα ΚΤΕΛ. Αποτέλεσμα είναι οι ουρές των αυτοκινήτων να φτάνουν μέχρι την έξοδο για Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην κάθοδο, κυκλοφοριακό χάος παρατηρείται από το ύψος του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» έως και τη λεωφόρο Αθηνών.

Δύσκολη είναι και η κατάσταση με την κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε Κηφισίας και Μεσογείων, και στα 2 ρεύματα.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό φτάνουν τα 20 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/j3sh5jjzQe — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 10, 2025

