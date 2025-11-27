Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκάλεσε από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 27/11 η καταιγίδα στην Αττική.

Οι περισσότεροι κεντρικοί άξονες της πρωτεύουσας βρίσκονται ήδη στο «κόκκινο» ενώ από τις 7:00 σήμερα ο Κηφισός, και στα δύο ρεύματα, είναι σχεδόν απροσπέλαστος, με τα εντονότερα προβλήματα να εντοπίζονται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση.

Στον Κηφισό έχει γίνει και τροχαίο με υλικές ζημιές στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων.

Προβλήματα σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Σκαραμαγκά έως και τον Ελαιώνα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί επίσης σε Λεωφόρο Κηφισίας και Μεσογείων.

Επίσης τροχαίο ατύχημα έχει συμβεί με υλικές ζημιές και στη Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά. Και στα 2 ρεύματα έχει προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα που ξεκινά από το ΚΠΙΣΝ μέχρι τη λεωφόρο Αλίμου.

Δείτε τον χάρτη της κίνησης:

Η εικόνα στην Εθνική Οδό στο ύψος της Νέας Κηφισιάς από την κάμερα της «Ζούγκλας»:

Και η εικόνα live από την κάμερα της «Ζούγκλας» στην Λεωφόρο Κηφισίας: