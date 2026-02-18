Πραγματοποιήθηκε στοχευμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην οδό Χαλκοκονδύλη.

Από την επιχείρηση συνελήφθησαν τρία άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς και μία ημεδαπή. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έρευνες και στα δωμάτια του ξενοδοχείου.

Δείτε βίντεο από την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ στα δωμάτια του ξενοδοχείου:

Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

34 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος STEDON,

6 δισκία του φαρμακευτικού σκευάσματος HIPNOSEDON,

3 δισκία του φαρμακευτικού σκευάσματος LYRICA,

31,95 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, διαμοιρασμένο σε -18- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

7,6 γραμμάρια κάνναβης δια της μεθόδου της υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), διαμοιρασμένο σε 3 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

7,7 γραμμάρια ηρωίνης διαμοιρασμένο σε 5 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, φιαλίδιο, που περιείχε υγρή μεθαδόνη, αυτοσχέδιο τσιγάρο ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 0,5 γραμμαρίου,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και

6 νάιλον συσκευασίες επιμερισμού.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.