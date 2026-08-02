Απάντηση σε όσους ασκούν κριτική για την απουσία του από τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των τελευταίων πυρκαγιών στην Αττική έδωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι σε στιγμές κρίσης, όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, η βασική του προτεραιότητα και ευθύνη είναι να βρίσκεται στο πεδίο των επιχειρήσεων και όχι στις τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές συχνότητες, επισημαίνοντας παράλληλα τον πλήρη σεβασμό του στο λειτούργημα των δημοσιογράφων για την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Όπως γνωστοποίησε, τις τελευταίες 36 ώρες τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, οι αντιπεριφερειάρχες και εκατοντάδες εργαζόμενοι βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή στα Κέντρα Επιχειρήσεων και στις πληγείσες περιοχές, στο πλευρό της Πυροσβεστικής, των εθελοντών και των δημοτικών δυνάμεων. Ειδικότερα, ανέφερε την παρουσία του στο Ποικίλο Όρος, στο Πόρτο Γερμενό και στο μέτωπο της Ψάθας.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει αδιάκοπα στο έργο της κατάσβεσης, αποκλειστικά βάσει των αιτημάτων του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η επιχειρησιακή συνδρομή περιλαμβάνει 53 υδροφόρες, 11 μηχανήματα έργου, καθώς και δεκάδες οχήματα και μέσα που συμβάλλουν σε απεγκλωβισμούς, διασώσεις και λοιπές ανάγκες κατάσβεσης.

«Όταν επιχειρούμε, όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, δεν μιλάμε. Βρισκόμαστε εκεί που υπάρχει ανάγκη, χωρίς κάμερες και επικοινωνιακές παραστάσεις», σημείωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί «εξαφανισμένων» στελεχών.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς διαβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις της Περιφέρειας θα παραμείνουν στο πεδίο έως την πλήρη κατάσβεση και της τελευταίας εστίας. Τέλος, δεσμεύτηκε για τη στήριξη των πληγέντων την «επόμενη ημέρα», με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών, την οικονομική και κοινωνική ανασύνταξη των πολιτών που επλήγησαν και την αναδάσωση των καμένων εκτάσεων.