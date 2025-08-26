Ο Χάρης Παμπούκης, καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών στη Νομική σχολή του ΕΚΠΑ, πέτυχε μία ακόμη παγκόσμια διάκριση.

Συγκεκριμένα, χθες Δευτέρα (25/8), εξελέγη μέλος στο Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου και μάλιστα από τον πρώτο γύρο της σχετικής εκλογικής διαδικασίας.

Το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου, που ιδρύθηκε το 1873, είναι ο πλέον σημαντικός θεσμός προαγωγής του διεθνούς δικαίου στον οποίον μετέχουν οι επιφανέστεροι διεθνολόγοι του κόσμου.

Η εκλογή του Χάρη Παμπούκη αποτελεί μία μεγάλη διάκριση για τον ίδιο αλλά και εξαιρετική τιμή για τη χώρα μας.

Χάρης Παμπούκης: Η ακαδημαϊκή του διαδρομή

Ο Χάρης Παμπούκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και είναι πατέρας δύο παιδιών. Σπούδασε Νομικά στο Παρίσι (Paris I – Pantheon – Sorbonne) και ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτορας του ίδιου Πανεπιστημίου το 1990 (Docteur d’Etat en droit).

Η διατριβή του, με τίτλο «L ‘acte public étranger en droit international prive», Lagarde, Bibliothèque de Droit Prive, t.219, Παρίσι, (1987), δημοσιεύθηκε το 1993 στη Librairie de Droit et de la Jurisprudence, τιμήθηκε με διάφορα κρατικά και διεθνή βραβεία και αποτέλεσε σημείο διεθνούς αναφοράς στον κλάδο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Το 1991 εξελέγη ομόφωνα Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και από τον Οκτώβριο του 2009, με ομόφωνη εκλογή, είναι καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Έχει δημοσιεύσει εκτενώς νομικές μονογραφίες και άρθρα στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά ενώ υπήρξε αρχισυντάκτης στο επιστημονικό περιοδικό Revue Hellenique de Droit International (1990 – 1996).

Είναι εκλεγμένο μέλος της Unidroit (1998, Ρώμη) καθώς επίσης πολλών ημεδαπών και αλλοδαπών επιστημονικών εταιρειών και νομικών φόρα ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολλά συνέδρια.

Είναι εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της Χάγης

Το 2003 δίδαξε στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, με θέμα «Ενότητα ή ετερότητα ως προς τη διεθνή δικαιική ρύθμιση-διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο» που εκδόθηκε στη Συλλογή μαθημάτων της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου το 2008.

Το 2011, τιμήθηκε με το τιμητικό αξίωμα του “Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής” από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Νομική καριέρα

Ο Χάρης Παμπούκης, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δικηγόρους στις διεθνείς αντιδικίες και έχει ιδρύσει την δικηγορική εταιρία PMN – Pamboukis-Maravelis-Nikolaidis & Associates (A-LAW), «μία boutique δικηγορική εταιρία που ειδικεύεται στις διεθνείς συναλλαγές και τη διεθνή διαιτησία», όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του.

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και έχει διατελέσει επιστημονικός επιβλέπων της επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του νομικού επαγγέλματος.

Δικηγορεί στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Λουξεμβούργο), στο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Στρασβούργο), σε Διεθνείς Διαιτησίες κυρίως, αλλά όχι μόνο, του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC).

Έχει εμπειρία διαμεσολάβησης και διαπραγματεύσεων σε διεθνή εμπορικά αντικείμενα και νομοπαρασκευαστική στη νομοθεσία εξωχώριων (offshore) εταιριών, διεθνών πωλήσεων και ιδιωτικοποιήσεων.

Επιπλέον, έχει εκπροσωπήσει πολλούς ξένους και ημεδαπούς πελάτες κύρους, ενώ έχει παράσχει πολλές γνωμοδοτήσεις σε θέματα επιστημονικής αιχμής.

Η πολιτική διαδρομή

Ο Χάρης Παμπούκης διατέλεσε Υπουργός Επικρατείας και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης στη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου (2009-2011).

Θεωρείται ο εμπνευστής του γεωπολιτικού σχεδιασμού ανοιγμάτων στα BRICS (Ρωσία, Κίνα) προς τον αραβικό κόσμο και το Ισραήλ.

Τον Ιούνιο του 2011 ανέλαβε Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας αλλά παραιτήθηκε λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του ίδιου έτους.