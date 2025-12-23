Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 44χρονος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια και απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Πώς έγινε το ατύχημα στο ασανσέρ

Όλα συνέβησαν σε σούπερ μάρκετ στην οδό Θεοδάμαντος, στα Ιλίσια, με τον άτυχο άνδρα να ζει εφιαλτικές στιγμές μέσα στο ασανσέρ το μεσημέρι της Τρίτης (23/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τεχνικός έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται το ασανσέρ τέθηκε σε λειτουργία.

Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και τον εγκλώβισε στην οροφή.

Σύμφωνα με πληροφοριες, ο 44χρονος άνδρας που βρισκόταν μέσα ήταν ο συντηρητής, ενώ στην αρχή υπήρχαν φόβοι για δύο άτομα.

Για το συμβάν κλήθηκε η Πυροσβεστική, έτσι ώστε να απεγκλωβίσει τον τραυματισμένο άνδρα από τον ανελκυστήρα, ο οποίος μεταφέρθηκε με τη συνδρομή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς όπου δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένος, αφού τον συνέθλιψε το ασανσέρ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, παράλληλα μία γυναίκα στην Καλλιθέα απεγκλωβίστηκε από ανελκυστήρα καταστήματος που έπεσε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, χωρίς να είναι σοβαρά τραυματισμένη.

Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου #Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο #Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 23, 2025

Συνολικά, και στα δύο περιστατικά, επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα.