Μια σημαντική αναδιάταξη των δυνατοτήτων οικοδομικής ανάπτυξης φέρνουν οι μελέτες για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε 26 δημοτικές ενότητες προτείνεται η δημιουργία 91 ζωνών, με συνολική δυνατότητα πρόσθετης δόμησης 1.854.688 τ.μ., ανοίγοντας υπό προϋποθέσεις τον δρόμο για μεγαλύτερα κτήρια, αυξημένους συντελεστές και επιπλέον ορόφους.

Οι περιοχές αυτές εκτείνονται από τα βόρεια προάστια της Αθήνας έως την Αχαΐα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, τη Μαγνησία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα, τη Δράμα και την Καστοριά. Τα μεγέθη αυτά συνιστούν δυνητικό απόθεμα που θα ενεργοποιηθεί μόνο με την οριστική έγκριση των ζωνών και την πλήρη λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης.

Η υπεροχή της Αττικής και τα δύο μεγάλα μέτωπα

Η Αττική συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με δύο μελέτες να προβλέπουν 62 ζώνες και δυνητική πρόσθετη δόμηση σχεδόν 1,63 εκατ. τ.μ.:

Βόρειος Τομέας Αθηνών: 25 ζώνες σε 11 δημοτικές ενότητες (Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Ψυχικό, Νέο Ψυχικό, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός, Παπάγος, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση, Λυκόβρυση) με δυνατότητα προσθήκης 584.404,90 τ.μ.

Ανατολική Αττική: 37 ζώνες σε έξι δημοτικές ενότητες, με δυνατότητα προσθήκης 1.046.013,15 τ.μ. (βάσει της πρώτης εναλλακτικής πρότασης).

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές αξιοποίησης οικοδομικών δικαιωμάτων στην κτηματαγορά, καθιστώντας παράλληλα επιτακτική την ανάγκη για επαρκείς υποδομές και ελεύθερους χώρους.

Το δεύτερο κύμα των 103 νέων ζωνών

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 194 ζώνες σε 50 δημοτικές ενότητες. Μετά τις 91 ζώνες που τέθηκαν ήδη σε διαβούλευση, αναμένεται η ένταξη ακόμη 103 ζωνών σε 24 δημοτικές ενότητες:

55 στην Κεντρική Μακεδονία

37 επιπλέον στην Ανατολική Αττική

8 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

3 στη Στερεά Ελλάδα

Συνολικά, οι 13 μελέτες του σχεδιασμού καλύπτουν τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Δράμας, Καστοριάς, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Ηρακλείου, Χανίων, καθώς και τον Βόρειο Τομέα Αθηνών και την Ανατολική Αττική.

Ο μηχανισμός της Ψηφιακής Τράπεζας Γης

Οι Ζώνες Υποδοχής αποτελούν προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης. Μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, οι ιδιοκτήτες μη αξιοποιήσιμων δικαιωμάτων (όπως διατηρητέων ακινήτων) θα μπορούν να τα διαθέτουν προς μεταφορά, επιτρέποντας σε ιδιοκτήτες εντός των εγκεκριμένων ζωνών να αποκτούν επιπλέον δόμηση.

Το κρίσιμο στοίχημα του εγχειρήματος παραμένει η πολεοδομική ισορροπία: η αύξηση της οικοδομικής πυκνότητας πρέπει να συνοδευτεί από αναβάθμιση του οδικού δικτύου, επάρκεια κοινόχρηστων χώρων και διατήρηση του πρασίνου, ώστε να μην δημιουργηθούν νέα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά αδιέξοδα.