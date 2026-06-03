Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών κατά της παράνομης καλλιέργειας κάνναβης φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη στη Φθιώτιδα, όπου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών εντόπισαν οργανωμένη χασισοφυτεία με περισσότερα από 1.000 δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν διακριτικά την περιοχή για περισσότερο από δύο μήνες, αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει. Η επιχείρηση κορυφώθηκε με την επέμβαση των αρχών στη φυτεία και τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στον χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία για τον ακριβή αριθμό των δενδρυλλίων ή για το εύρος της δικογραφίας που σχηματίζεται. Ωστόσο, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για οργανωμένη καλλιέργεια μεγάλης έκτασης, με παραγωγική δυνατότητα που θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά παράνομα κέρδη στους διακινητές.

Δίμηνη επιχείρηση παρακολούθησης της χασισοφυτείας

Η επιχείρηση φέρεται να σχεδιάστηκε έπειτα από μακρά περίοδο παρακολούθησης, κατά την οποία οι αστυνομικοί κατέγραφαν κινήσεις υπόπτων και συγκέντρωναν στοιχεία για τη λειτουργία της φυτείας.

Παρόμοιες υποθέσεις που έχει χειριστεί κατά το παρελθόν η Δίωξη Ναρκωτικών της Πάτρας έχουν αποκαλύψει πλήρως οργανωμένες εγκαταστάσεις σε ορεινές και δασώδεις περιοχές, με συστήματα άρδευσης, πρόχειρα καταλύματα και χώρους φύλαξης των καλλιεργητών.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φυτεία να αποτελούσε μέρος ευρύτερου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Η Φθιώτιδα στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών

Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή απασχολεί τις αρχές για υποθέσεις μεγάλης κλίμακας. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν εντοπιστεί στη Φθιώτιδα και σε γειτονικές ορεινές περιοχές φυτείες με περισσότερα από 1.000 ή και 1.600 δενδρύλλια κάνναβης, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι δύσβατες εκτάσεις εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο δράσης κυκλωμάτων καλλιέργειας ναρκωτικών.

Οι διωκτικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς η μορφολογία του εδάφους προσφέρει φυσική κάλυψη και δυσκολεύει τον εντοπισμό των παράνομων καλλιεργειών.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει επιβεβαιωμένες πληροφορίες για επιπλέον συλλήψεις πέραν του ενός ατόμου που φέρεται να συνελήφθη κατά την αστυνομική επιχείρηση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν τον ακριβή αριθμό των δενδρυλλίων, τα ευρήματα που κατασχέθηκαν και το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας που ερευνούν οι αρχές.