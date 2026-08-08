Μία σπουδαία ανθρώπινη ενέργεια, που αξίζει κάθε επαίνου, έκανε ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας Λευκωσίας, Τάσος Χατζηγιοβάνης, καθώς προσέφερε το ποσό των 12.500 ευρώ, για τον 12χρονο Δημήτρη που δίνει μάχη έχοντας νευροβλάστωμα σταδίου 4.

Η είδηση έγινε γνωστή από το Σωματείο «Παιδική Χαρά», ένα φιλανθρωπικό Σωματείο που βοηθάει και στηρίζει παιδιά με απειλητικές για την ζωή τους ασθένειες. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης λοιπόν συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για τον μικρό Δημήτρη, ενώ επικοινώνησε και με την μητέρα του, μετά τη δωρεά 12.500 ευρώ. Μάλιστα, όπως αναφέρει το Σωματείο, αυτή δεν ήταν η πρώτη τέτοιου είδους ενέργεια από τη μεριά του Έλληνα ποδοσφαιριστή, που συνηθίζει, να πραγματοποιεί ανάλογες κινήσεις ανθρωπιάς, χωρίς ο ίδιος να τις γνωστοποιεί.

Τι είναι το νευροβλάστωμα σταδίου 4

Το νευροβλάστωμα σταδίου 4 είναι μια προχωρημένη μορφή παιδικού καρκίνου όπου ο όγκος έχει εξαπλωθεί (κάνει μετάσταση) σε απομακρυσμένα σημεία του σώματος, όπως τα οστά, ο μυελός των οστών, το ήπαρ ή οι μακρινοί λεμφαδένες.

Αναλυτικά όσα έγραψε το Σωματείο «Παιδική Χαρά»

«ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ! Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ!

Κάποιες φορές τα θαύματα έχουν όνομα. Και αυτή τη φορά, το θαύμα ονομάζεται Τάσος Χατζηγιοβάνης.

Μέσα σε μόλις 3 ημέρες πάλι καλύφθηκε η ανάγκη του παιδιού που μας χρειαζόταν!!!

Πριν λίγη ώρα ο Τάσος Χατζηγιοβάνης κατέθεσε το ποσό των 12.500 ευρώ και τελείωσε την αγωνία και την εκστρατεία του μεγάλου μας μαχητή.

Έτσι λοιπόν, για άλλη μια φορά, από τις μικρές δωρεές ανθρώπων που ίσως στερήθηκαν κάτι από τον εαυτό τους για να βοηθήσουν, μέχρι τη μεγάλη προσφορά του αγαπημένου διεθνή ποδοσφαιριστή Τάσου Χατζηγιοβάνη, καλύφθηκε και αυτή η ανάγκη.

Ο Τάσος δεν στάθηκε δίπλα στον Δημήτρη μόνο με μια γενναιόδωρη δωρεά. Εδώ και χρόνια στηρίζει το έργο της «Παιδικής Χαράς», ενδιαφέρεται πραγματικά για τα παιδιά μας και είναι πάντα εκεί όταν ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που επιλέγει να χρησιμοποιεί την αναγνωρισιμότητά του και την καρδιά του για να δίνει ελπίδα εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Μίλησε προσωπικά με τη μαμά του Δημήτρη και, μόλις έρθει από την Κύπρο, θα βρεθεί δίπλα τους για να τους γνωρίσει και από κοντά.

Αυτό είναι που ξεχωρίζει τους πραγματικά μεγάλους ανθρώπους. Δεν αρκούνται σε μια προσφορά. Νοιάζονται. Ενδιαφέρονται. Είναι παρόντες.

Αυτό είναι και το μεγαλύτερο μήνυμα όλων: δεν υπάρχουν «μικρές» και «μεγάλες» δωρεές. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη καρδιά. Άλλος προσφέρει 2 ευρώ, άλλος 20, άλλος καλύπτει το τελευταίο μεγάλο ποσό. Όλοι όμως γίνονται μέρος της ίδιας αλυσίδας αγάπης που σώζει ένα παιδί.

Από καρδιάς, ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο που στάθηκε δίπλα στον Δημήτρη.

Και ένα ιδιαίτερο, βαθύ «ευχαριστώ» στον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Όχι μόνο για τη γενναιόδωρη δωρεά του, αλλά γιατί εδώ και χρόνια αποδεικνύει με πράξεις ότι η ανθρωπιά δεν μετριέται με τα λόγια, αλλά με την παρουσία, το ενδιαφέρον και την προσφορά.

Τάσο, σε ευχαριστούμε που για ακόμη μία φορά απέδειξες πως πίσω από έναν σπουδαίο αθλητή μπορεί να κρύβεται ένας ακόμη σπουδαιότερος άνθρωπος.

Για ακόμη μία φορά γράψαμε όλοι μαζί το πιο ωραίο τέλος. Όταν ενωνόμαστε για ένα παιδί, τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Σας ευχαριστούμε όλους».