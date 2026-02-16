Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων διεξήγαγε χειμερινή εκπαίδευση – διαβίωση στον Υμηττό και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων από τις 2 έως και τις 13 Φεβρουαρίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η εκπαίδευση, την οποία παρακολούθησαν και 27 σπουδαστές από τις Στρατιωτικές Ακαδημίες της Αρμενίας, της Βουλγαρίας, της Κορέας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας περιέλαβε μεταξύ άλλων, διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης, βολές με ατομικό και βαρύ οπλισμό, καθώς και αντικείμενα εκμάθησης τεχνικών επιβίωσης.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση με προσωπικό και μέσα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού «Κιλκίς Λαχανά».