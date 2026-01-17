Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό τις επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Όπως αναφέρει, ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους.

Επίσης θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν θα λείψουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, πρόκειται για έναν «κανονικό χειμώνα» όπως παλιά και χωρίς ακρότητες.

Επίσης, σε άλλη ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος εξηγεί γιατί το κρύο δεν φέρνει πάντα πολύ χιόνι.

Αναφέρει ακόμη ότι από την Τρίτη έρχεται νέο χαμηλό από τα δυτικά, με πολλή υγρασία, που φέρνει πολλά φαινόμενα στη χώρα την Τετάρτη: