Σε 18ωρη απεργία προχώρησε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), ξεκινώντας από τις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας (22/09), στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των μελών του στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί της Δευτέρας (22/09). Στην ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ καταγγέλλει «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο», κάνοντας λόγο για μια «κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή» για τον κλάδο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, τόνισε πως οι οδηγοί ταξί δεν πρόκειται να υποχωρήσουν: «Πάνε να μας τελειώσουν, να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας νέες κινητοποιήσεις «με διάφορες μορφές, αλλά όχι συνεχόμενες, ώστε να αντέξει ο κλάδος». Ο κ. Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε επίσης την πρόθεση του Συνδικάτου να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας την ακύρωση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών & Μεταφορών, η οποία -όπως υποστηρίζει- «ανοίγει τον δρόμο της αστικής μεταφοράς και στα ΙΧ με οδηγό». Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή συνιστά «ευθεία παραβίαση του Συντάγματος και της υφιστάμενης νομοθεσίας», που προβλέπει ότι το σχετικό δικαίωμα ανήκει αποκλειστικά στα ταξί.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«Συνάδελφοι,

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας.Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

–Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας

-Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών

-Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς

Κυρανάκης & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω Κ.Υ.Α. την έννοια της αστικής μεταφοράς, όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Υποχρεωτική ηλ/κίνηση – Φορολογικό – Πειρατεία – Υποκλοπή Μετ. Έργου – Πολυεθνικές, μας τελειώνουν. Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο — είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη. Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά. Η εμείς ή αυτοί. Όλοι στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Όλοι στον αγώνα».