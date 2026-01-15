«Χειρόφρενο» τραβούν και σήμερα, Πέμπτη (15/1) οι οδηγοί ταξί στην Αττική, καθώς διαμαρτύρονται για την υποχρεωτική μετάβαση του κλάδου στην ηλεκτροκίνηση.
Στις 10:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί νέα πορεία χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων επιδίδοντας ψήφισμα.
Υπενθυμίζεται πως οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Απαιτούν άμεση απόσυρση της ρύθμισης και ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.
Τα αιτήματα των οδηγών ταξί είναι:
- Παράταση στην υποχρεωτική και βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για το 2035, με βιώσιμο σχέδιο μετάβασης
- Ξεκάθαρο διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι εφαρμογές πολυεθνικών απέναντι στον κλάδο και ειδικότερα στα Ράδιο Ταξί.
- Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα.
- Φορολογικό: Δίκαιη φορολογική μεταχείριση – Τερματισμός της φορολογικής επιδρομής