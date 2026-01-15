«Χειρόφρενο» τραβούν και σήμερα, Πέμπτη (15/1) οι οδηγοί ταξί στην Αττική, καθώς διαμαρτύρονται για την υποχρεωτική μετάβαση του κλάδου στην ηλεκτροκίνηση.

Στις 10:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί νέα πορεία χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων επιδίδοντας ψήφισμα.

Υπενθυμίζεται πως οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Απαιτούν άμεση απόσυρση της ρύθμισης και ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί είναι: