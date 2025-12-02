Χωρίς ταξί θα παραμείνει σήμερα 2 Δεκεμβρίου και αύριο 3 Δεκεμβρίου όλη η χώρα, καθώς οι οδηγοί έχουν προκηρύξει 48ωρη πανελλαδική προειδοποιητική απεργία. Η κινητοποίηση ξεκίνησε την Τρίτη 2/12 στις 6:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 4/12 στις 6:00 π.μ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), τα ταξί δεν θα κυκλοφορούν στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ τα υπόλοιπα Μέσα Μεταφοράς λειτουργούν κανονικά. Τα τοπικά σωματεία συμμετέχουν με επιμέρους κινητοποιήσεις.

Οι βασικές απαιτήσεις του κλάδου περιλαμβάνουν:

-Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

-Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.

-Άμεσα μέτρα για την πάταξη της υποκλοπής έργου από Ε.Ι.Χ. οχήματα.

-Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος σε όλη την Ελλάδα.

-Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

-Υλοποίηση των εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

-Αναπροσαρμογή του τιμολογίου.

-Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ καλεί όλα τα σωματεία και τους επαγγελματίες ταξί σε όλη τη χώρα να στηρίξουν την απεργία και να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καθώς η κινητοποίηση είναι προειδοποιητική και μπορεί να ακολουθήσουν νέες δράσεις.