Μία συγκλονιστική υπόθεση βιασμού ανηλίκου, συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Σκιάθου. Θύτης ένας 17χρονος και θύμα ένας 15χρονος, που δεν άντεχε άλλο να ζει κάτω από καθεστώς του φόβου και της ψυχολογικής πίεσης και αποφάσισε να αποκαλύψει τα πάντα στους γονείς του.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές της Σκιάθου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή Λυκείου, αλβανικής καταγωγής, μετά από σοβαρή καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του ένας 15χρονος ομοεθνής του, για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό.

Ο εφιάλτης για τον 15χρονο ξεκίνησε το 2024.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε στις Αρχές, ο 17χρονος προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του σχεδόν καθημερινά, ασκώντας σωματική βία.

Για να διασφαλίσει τη σιωπή του ανηλίκου, ο φερόμενος ως δράστης τον βιντεοσκοπούσε παράνομα και τον απειλούσε ότι θα διαρρεύσει το υλικό τόσο στο σχολικό τους περιβάλλον όσο και στο διαδίκτυο.

Η αφορμή για την καταγγελία

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ο 17χρονος εμφανίστηκε απρόσμενα στον χώρο όπου ο 15χρονος εργάζεται κατά τους θερινούς μήνες.

Η παρουσία του εκεί λειτούργησε ως η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ώθησε το παιδί να σπάσει τη σιωπή του και να αποκαλύψει τα όσα βίωνε στους γονείς του.

Αμέσως μετά, ο 15χρονος, συνοδευόμενος από τον πατέρα του, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της επιβαρυμένης ψυχολογικής του εικόνας, κλήθηκε αμέσως ψυχολόγος για την υποστήριξη της διαδικασίας κατάθεσης.

Η θέση του 17χρονου και οι συλλήψεις

Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή και στη συνέχεια στη σύλληψη του 17χρονου, ενώ παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Από τον κατηγορούμενο κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή εξέταση.

Κατά την εξέτασή του από τις Αρχές, ο 17χρονος ισχυρίστηκε ότι διατηρούσε φιλική σχέση με το θύμα και ότι οι πράξεις γίνονταν με αμοιβαία συναίνεση.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, ενώ για τα αδικήματα που εμπίπτουν στο αυτόφωρο ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Πηγή: gegonota.news