Το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουλίου, αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στο Νέο Ψυχικό 19χρονο να κινείται στον δρόμο με τρόπο που κρίθηκε ύποπτος από τους αστυνομικούς.

Από τη σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στον 19χρονο, αποκαλύφθηκε ότι ο νεαρός λειτουργούσε ως κινούμενη αποθήκη ναρκωτικών και όπλων. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

19 γραμμάρια κοκαΐνης , έτοιμα προς διάθεση.

68 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (χασίς).

24 φαρμακευτικά δισκία (χάπια), για τα οποία στερούνταν της απαιτούμενης ιατρικής συνταγής.

Ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο συνολικού μήκους 31 εκατοστών .

Το χρηματικό ποσό των 365 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από προηγούμενες αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Ο νεαρός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Την πλήρη προανάκριση και την έρευνα για την υπόθεση, ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.