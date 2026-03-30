Το πρωί της Κυριακής, στελέχη της Ασφάλειας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) εντόπισαν και συνέλαβαν μια 21χρονη ημεδαπή, εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά, που είχε ναρκωτικά στην κατοχή της.

Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα έφερε πάνω της δύο πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 522 γραμμαρίων. Στη συνέχεια, σε σωματική έρευνα που της διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ.

Η επιχείρηση επεκτάθηκε στην οικία της στον Κορυδαλλό, όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι Λιμενικοί εντόπισαν χρηματικό ποσό άνω των 25.000 ευρώ, πολλαπλές ηλεκτρονικές συσκευές, και εξοπλισμό που ερευνάται για τη σύνδεσή του με κύκλωμα διακίνησης.

Σημειώνεται πως η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης εκτιμάται έως και 52.200 ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά να συνεχίζει την προανάκριση.

Οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ τα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ