Χειροπέδες πέρασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών Βορείου Ελλάδος σε μία 22χρονη που προσπάθησε να περάσει στη χώρα μας 18 κιλά κάνναβης.

Το βράδυ της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, συνελήφθη η νεαρή γυναίκα στον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», η οποία είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Η 22χρονη ερχόταν από την Βαρκελώνη στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να διαμοιράσει τις ουσίες σε διακινητές.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατελήφθη στον χώρο των αφίξεων να μεταφέρει σε πλαστική αποσκευή δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 650 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Τέλος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150 ευρώ και συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.