Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές του Πύργου σε 26χρονο που αναζητούσαν για μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στα χέρια της αστυνομίας, ο συλληφθείς είχε επιτεθεί με ρόπαλο στην πρώην σύζυγό του και τον πατέρα της.

Το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ, ενώ σημειώνεται πως είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Ηλείας, καθώς σε βάρος του είχαν σχηματιστεί κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το χρονικό της επίθεσης με το ρόπαλο

Σύμφωνα με την καταγγελία της 36χρονης, ο 26χρονος φέρεται να εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά, φορώντας κουκούλα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, κρατώντας ρόπαλο, και να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του.

Τα χτυπήματα του προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς στη νεαρή γυναίκας, ενώ στο σημείο βρισκόταν και ο πατέρας της, ο οποίος παρενέβη για να σταματήσει την επίθεση. Χτυπήματα δέχθηκε και ο πατέρας της 36χρονης.

Ο νεαρός είχε ξεφύγει από αστυνομική μεταγωγή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του από το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας, είχε καταφέρει να διαφύγει.

Ειδικότερα, την ώρα που οι άνδρες της αστυνομίας τον μετέφεραν από το Τμήμα προς το περιπολικό, κατάφερε να ξεφύγει και να τραπεί σε φυγή. Για δύο ημέρες παρέμενε ασύλληπτος, μέχρι να εντοπιστεί από τις Αρχές.

Πηγή: Patris News