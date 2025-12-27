Συνελήφθη 29χρονη το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» για διακίνηση ναρκωτικών.

Η γυναίκα είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων των Αρχών για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών εντοπίστηκε η κατηγορούμενη στο αεροδρόμιο, η οποία θα αναχωρούσε από τη χώρα προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις αποσκευές της, στις οποίες είχε σε νάιλον συσκευασίες με 24 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα.

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.