Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Εντατικοί αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα αλλά και σε διάφορα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου με αφορμή τη μετακίνηση φιλάθλων της Λέφσκι Σόφιας ενόψει της αποψινής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης με την ΑΕΚ για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.
Στο πλαίσιο των ελέγχων, το πρωί, κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών συνέλαβε στον Προμαχώνα 29χρονο Βούλγαρο, οπαδό της Λέφσκι, καθώς εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ένα γκλοπ κι ένα απωθητικό σπρέι.
Ο συλληφθείς επέβαινε σε βανάκι μαζί με άλλους συνοπαδούς του και ο έλεγχος έγινε κατά την είσοδο τού οχήματος στο ελληνικό έδαφος. Ο ίδιος φέρεται να μη διέθετε εισιτήριο για τον αγώνα και κατά τα λεγόμενά του στους αστυνομικούς επρόκειτο να προμηθευθεί πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.