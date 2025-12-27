Συνελήφθη 39χρονος κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο 39χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του 3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σε επερχόμενη έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 560 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.