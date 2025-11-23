Καταδικασμένος 40χρονος σε πολυετή κάθειρξη για εμπόριο ναρκωτικών κυκλοφορούσε ελεύθερος, όμως τώρα συνελήφθη.

Πιο συγκεκριμένα, η σύλληψη έγινε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο δράστης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί διαπιστώθηκε πως σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση ναρκωτικών.

Αυτή η καταδικαστική απόφαση αφορούσε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, από υπότροπο δράστη, με τις μορφές της κατοχής, πώλησης, παραλαβής και μεσολάβησης σε αγοραπωλησία ναρκωτικών, παράδοσης διάθεσης, αγοράς, μεταφοράς, αποθήκευσης και ηθικής αυτουργίας σε κατοχή, παράδοση, πώληση, παραλαβή, αποθήκευση, διάθεση και αγορά ναρκωτικών ουσιών, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, με προσδοκώμενο όφελος άνω των -75.000- ευρώ, με ποινή κάθειρξης -14- ετών, χρηματική ποινή -80.000- ευρώ και καταβολή δικαστικών εξόδων -1.200- ευρώ.

Πηγή: Thestival