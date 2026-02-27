Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και όπλα στα Χανιά. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, ζυγαριά ακριβείας, ένα περίστροφο και γεμιστήρες.

Η σύλληψη σημειώθηκε την Πέμπτη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων. Πρόκειται για 42χρονο που, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία και σε επιχείρησή του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 97,01 γραμμάρια κοκαΐνης, 20,4 γραμμάρια κάνναβη, μείγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης, πιστόλι κρότου, περίστροφο κρότου, 3 γεμιστήρες, ζυγαριά ακριβείας, τρίφτης, χρηματικό ποσό 350 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, φυσίγγια και συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.