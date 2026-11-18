Μια…ντουζίνα κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα σε Ραφήνα, Μαρκόπουλο, Πικερμίου και Παλλήνη είχε κάνει ένας 44χρονος ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου.

Την περασμένη Πέμπτη τον εντόπισαν αστυνομικοί και τον συνέλαβαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 393 ευρώ. Ο 44χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο συλληφθείς, που διέπραττε συστηματικά διακεκριμένες κλοπές από καταστήματα, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.