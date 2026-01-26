Στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μετά από σειρά καταγγελιών για συστηματική εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου σε βάρος του Δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, όταν ο κ. Κωνσταντάτος κατέθεσε την πρώτη του μήνυση κατά αγνώστων.

Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν αρχικά ο διαχειριστής μιας ενημερωτικής ιστοσελίδας, ένας χρήστης μέσου κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και οι κάτοχοι δύο λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι κατηγορίες αφορούσαν τα αδικήματα της απειλής, της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Η Εισαγγελία, αξιολογώντας το προανακριτικό υλικό, έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Μέσω ενδελεχούς ψηφιακής έρευνας και σε στενή συνεργασία με τους παρόχους διαδικτύου και την εταιρεία του social media, οι αστυνομικοί κατάφεραν να «ξεκλειδώσουν» την ταυτότητα των εμπλεκομένων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 45χρονος ήταν ο διαχειριστής της επίμαχης ιστοσελίδας, ενώ ταυτοποιήθηκε και μια γυναίκα ως η υπεύθυνη του προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη ξεκίνησε χθες, 25 Ιανουαρίου 2026, όταν ο Δήμαρχος υπέβαλε συμπληρωματική μήνυση κατά του διαχειριστή για νέα συκοφαντικά δημοσιεύματα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 45χρονο σε περιοχή της Αττικής και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής για να απολογηθεί.

Παρά τη σύλληψη του φερόμενου ως κεντρικού διαχειριστή, η υπόθεση δεν θεωρείται λήξασα για την ΕΛ.ΑΣ.

Οι αρχές συνεχίζουν τις ψηφιακές αναζητήσεις προκειμένου να ταυτοποιήσουν και τους κατόχους των δύο email που εμπλέκονται στην υπόθεση, εξετάζοντας αν πρόκειται για συνεργαζόμενα άτομα ή για τα ίδια πρόσωπα.

