Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 49χρονο διαρρήκτη, ο οποίος «δραστηριοποιούταν» στα Νότια Προάστια.

Ο «κατά συρροή» ληστής εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου το απόγευμα της περασμένης Τρίτης 10 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο νωρίτερα, είχε διαρρήξει κατάστημα στην ίδια περιοχή, απ’ όπου είχε αφαιρέσει χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.

Δείτε βίντεο με τον 49χρονο με μανία να προσπαθεί να σπάσει την πόρτα καταστήματος, φορώντας κράνος για να μην το αντιληφθούν:

Στο παραπάνω βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του μαγαζιού που λήστεψε, φαίνεται πως δεν «κάλυπτε και πολύ τα νώτα του», αφού στο ένα χέρι φοράει μια πλαστική σακούλα, ενώ με το άλλο ακουμπάει χωρίς να καλύπτει τα δαχτυλικά του αποτυπώματα την τζαμαρία. Ωστόσο, φαίνεται πως φοράει κράνος μοτοσικλέτας, με σκοπό να μην γίνει αντιληπτός.

Σε άλλο βίντεο ο δράστης φαίνεται να έχει ανοίξει ένα ταμείο και να μαζεύει τη λεία του.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σημειώνεται πως σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές – διαρρήξεις, κατ’ εξακολούθηση και κατ΄ επάγγελμα.

Ο τρόπος δράσης του διαρρήκτη

Από την έρευνα των αστυνομικών Αρχών προέκυψε πως ο 49χρονος, τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, κυρίως βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες προσέγγιζε καταστήματα, φορώντας κράνος μοτοσυκλέτας ή κουκούλα και με τη χρήση διαρρηκτικού εργαλείου, αποκτούσε πρόσβαση στο εσωτερικό τους, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής του δράσης αποτελεί το γεγονός ότι δε δίστασε να διαρρήξει το ίδιο κατάστημα δύο φορές σε διάστημα δύο ημερών, ενώ, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη λεία του, προέβαινε σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στην ίδια ημέρα.

Αξιοσημείωτο, τυγχάνει το γεγονός ότι για την τέλεση των διαρρήξεων χρησιμοποιούσε δίκυκλο, το οποίο είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο. Μετά από έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και ρουχισμός που χρησιμοποιούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις κλοπών – διαρρήξεων σε Άλιμο, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη και Άγιο Δημήτριο. Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.