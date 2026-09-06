Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Όρους. Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη ενός 53χρονου Έλληνα με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι (14:15), σε κοντινή απόσταση από το Ιερό Κάθισμα του Αγίου Συμεών, το οποίο υπάγεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της προανάκρισης, η εστία της φωτιάς δημιουργήθηκε όταν ο 53χρονος επιχείρησε να κάψει σκουπίδια μέσα σε ένα μεταλλικό βαρέλι. Οι φλόγες δεν άργησαν να ξεφύγουν από τον έλεγχό του, επεκτεινόμενες γρήγορα σε παρακείμενες καλαμιές, ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.

Συνολικά, η φωτιά έκαψε μια μικρή έκταση περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων, προτού περιοριστεί και κατασβεστεί πλήρως, χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση της ομάδας πυρασφάλειας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου.

Πέραν της σύλληψής του, οι Αρχές προχώρησαν και στην επιβολή αυστηρού διοικητικού προστίμου στον 53χρονο, το ύψος του οποίου ανέρχεται στα 2.625 ευρώ.