Συνελήφθη έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, στην περιοχή του Κολωνού, μια 57χρονη διωκόμενη με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Πολωνίας, για απάτη.

Πιο συγκεκριμένα, η 57χρονη κατηγορείται ότι το 2003, είχε παρουσιαστεί ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας σε υποψήφια θύματα και με το πρόσχημα ότι θα τους εξυπηρετήσει στην αποπληρωμή του δανείου τους, τους απέσπασε χρηματικά ποσά, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, συνολικού ύψους 18.600 ευρώ.

Επιπροσθέτως, από κοινού με άλλη μια ομοεθνή της, κατάρτιζε πλαστές συμβάσεις που αφορούσαν στη χορήγηση δανείων από πολωνικά τραπεζικά καταστήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.