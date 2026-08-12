Τέλος στη δράση ενός 59χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να προκαλούσε συστηματικά πυρκαγιές στην περιοχή της Σίνδου (Δήμος Δέλτα), έβαλαν οι Αρχές. Ο άνδρας, ελληνικής καταγωγής, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση.

Η σύλληψη ήρθε ως αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από διαδοχικά κρούσματα πυρκαγιών στην περιοχή.

Όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, ο 59χρονος χρησιμοποιούσε το όχημά του για να περιηγείται στη Σίνδο και έθετε σκόπιμα φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις, καλαμιώνες και ξηρά χόρτα. Συνολικά, φέρεται να ευθύνεται για έξι διαφορετικά περιστατικά.

Συγκεκριμένα, η δράση του ύποπτου καταγράφηκε ως εξής: Μια εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Την Τρίτη 11 Αυγούστου, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Ο συλληφθείς έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, το Πυροσβεστικό Σώμα διαμηνύει ότι οι έρευνες των ειδικών κλιμακίων (Δ.Α.Ε.Ε. και Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη επίδοξων εμπρηστών.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική στέλνει αυστηρή προειδοποίηση: «Απέναντι σε ενέργειες από πρόθεση, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανοχής. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης».